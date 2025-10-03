Azərbaycan karateçiləri III MDB Oyunlarında yarımfinala yüksəliblər
Fərdi
- 03 oktyabr, 2025
- 14:40
Azərbaycan karateçiləri III MDB Oyunlarında yarımfinala vəsiqə qazanıblar.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, fərdi mübarizədə İnci Əzizova (50 kq), Fərid Savadov (60 kq), Nəzrin Priyeva, Mədinə Sadiqova (hər ikisi 55 kq), Aslan Dostuyev, Nuran Rzazadə (hər ikisi 67 kq), katada Ramilə Heydərova, Rövşən Əliyev və Roman Heydərov bu mərhələyə adlayıblar.
Qeyd edək ki, bu gün Mingəçevirdə start götürən karate yarışları sabah başa çatacaq.
Son xəbərlər
15:00
İngiltərədə ilin ən yaxşısı seçilən futbolçu milli komandaya dəvət almayıbFutbol
15:00
AQTA-ya Azərbaycanda unun zənginləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər təqdim edilibSağlamlıq
14:59
III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastları bürünc medal qazanıbFərdi
14:58
Telekommunikasiya şirkəti: Həm təbii inhisarçıların, həm də özəl müəssisələrin olması çəkişmə yaradırİKT
14:55
Abbas Abbasov: Azərbaycan azadlıq yolunda mübarizə aparan xalqlar üçün ümid yeridirXarici siyasət
14:48
Litva səfiri: "Klaypeda və Bakı limanları Avropa və Cənubi Qafqaz arasında vacib həlqə ola bilər"İnfrastruktur
14:45
Biləsuvarda avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
14:44
"Azəriqaz" rəsmisi: "Tariflər hər zaman bazar reallığını tam əks etdirmir"Biznes
14:44