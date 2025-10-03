İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycan karateçiləri III MDB Oyunlarında yarımfinala yüksəliblər

    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 14:40
    Azərbaycan karateçiləri III MDB Oyunlarında yarımfinala yüksəliblər

    Azərbaycan karateçiləri III MDB Oyunlarında yarımfinala vəsiqə qazanıblar.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, fərdi mübarizədə İnci Əzizova (50 kq), Fərid Savadov (60 kq), Nəzrin Priyeva, Mədinə Sadiqova (hər ikisi 55 kq), Aslan Dostuyev, Nuran Rzazadə (hər ikisi 67 kq), katada Ramilə Heydərova, Rövşən Əliyev və Roman Heydərov bu mərhələyə adlayıblar.

    Qeyd edək ki, bu gün Mingəçevirdə start götürən karate yarışları sabah başa çatacaq.

    Karate III MDB Oyunları yarımfinal Mingəçevir

    Son xəbərlər

    15:00

    İngiltərədə ilin ən yaxşısı seçilən futbolçu milli komandaya dəvət almayıb

    Futbol
    15:00

    AQTA-ya Azərbaycanda unun zənginləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər təqdim edilib

    Sağlamlıq
    14:59

    III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastları bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    14:58

    Telekommunikasiya şirkəti: Həm təbii inhisarçıların, həm də özəl müəssisələrin olması çəkişmə yaradır

    İKT
    14:55

    Abbas Abbasov: Azərbaycan azadlıq yolunda mübarizə aparan xalqlar üçün ümid yeridir

    Xarici siyasət
    14:48

    Litva səfiri: "Klaypeda və Bakı limanları Avropa və Cənubi Qafqaz arasında vacib həlqə ola bilər"

    İnfrastruktur
    14:45

    Biləsuvarda avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    14:44

    "Azəriqaz" rəsmisi: "Tariflər hər zaman bazar reallığını tam əks etdirmir"

    Biznes
    14:44

    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti