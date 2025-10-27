Азербайджанские каратисты завоевали 8 медалей в Польше

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на 32-м чемпионате мира и 17-м кубке мира по шотокан карате SKDUN в польском городе Бендзин.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации карате Азербайджана, азербайджанские каратисты завоевали 8 медалей - 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.

Золото - Джалал Шукюров (10–11 лет, 40 кг) и Мехди Абдуллаев (10–11 лет, +40 кг);

Серебро - Алишан Азизов (18–20 лет, 70 кг) и Эляддин Азизов (55–59 лет, категория "Ветераны Open");

Бронза - Заки Джафарзаде (18–20 лет, +80 кг), Гейдар Фейзиев (12–13 лет, 58 кг), а также Заман Мусаев и Мурад Байрамов (оба 7–9 лет, 30 кг).