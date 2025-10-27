Azərbaycan karateçiləri Polşada 8 medal qazanıb
Fərdi
- 27 oktyabr, 2025
- 15:08
Azərbaycan karateçiləri Polşanın Bedzin şəhərində keçirilən 32-ci "SKDUN Shotokan Karate" üzrə dünya çempionatı və 17-ci Dünya Kubokunda 8 medal qazanıblar.
"Report" Azərbaycan Karate Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, müxtəlif yaş və çəki dərəcələrində mübarizə aparan təmsilçilərimiz 2 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc mükafat əldə ediblər.
Dünya çempionatında Cəlal Şükürov (10–11 yaş, 40 kq) və Mehdi Abdullayev (10–11 yaş, +40 kq) 1-ci, Alişan Əzizov (18–20 yaş, 70 kq), Ələddin Əzizov (55–59 yaş, Veteran Open) 2-ci, Zəki Cəfərzadə (18–20 yaş, +80 kq), Heydər Feyziyev (12–13 yaş, 58 kq) üçüncü yeri tutub. Dünya Kubokunda isə Zaman Musayev (7–9 yaş, 30 kq) və Murad Bayramov (7–9 yaş, 30 kq) bürünc medal qazanıblar.
Son xəbərlər
15:15
Abşeronda yıxılaraq başından zədə alan 66 yaşlı qadın ölübHadisə
15:14
Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunubİnfrastruktur
15:13
Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi növbəti yoxlama oyununda da qələbə qazanıbFutbol
15:13
BƏƏ Xüsusi Əməliyyatlar Qüvvələrinin komandanı Azərbaycana səfər edibHərbi
15:12
Alim Nəbiyev MMA-da növbəti qələbəsini qazanıbFərdi
15:10
Ukrayna və müttəfiqləri yaxın 10 gün ərzində atəşkəs planı hazırlayacaqDigər ölkələr
15:09
Bu il 93 tələbə qız "Hənifə Məlikova-Zərdabi adına təqaüd proqramı"nı qazanıbElm və təhsil
15:08
Foto
Azərbaycan karateçiləri Polşada 8 medal qazanıbFərdi
15:04