Азербайджанские каратистки завоевали три медали на Гран-при

Три представителя женской молодежной (U-21) и взрослой команд Азербайджана по каратэ завоевали бронзовые медали на 42-м Гран-при в Братиславе (Словакия).

Три представителя женской молодежной (U-21) и взрослой команд Азербайджана по каратэ завоевали бронзовые медали на 42-м Гран-при в Братиславе (Словакия).

Как сообщили Report в пресс-службе федерации, Хумар Алибекова (50 кг) завоевала бронзовую медаль в женском соревновании среди спортсменов до 21 года, а Илаха Гасымова (55 кг) - бронзовую медаль в первенстве среди взрослых.

Серебряный призер летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Ирина Зарецка (68 кг) пропустила поединок за бронзовую медаль.

Отметим, что азербайджанская команда была представлена 10 спортсменами.