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Азербайджанские каратистки завоевали три медали на Гран-при

Азербайджанские каратистки завоевали три медали на Гран-при Три представителя женской молодежной (U-21) и взрослой команд Азербайджана по каратэ завоевали бронзовые медали на 42-м Гран-при в Братиславе (Словакия).
Индивидуальные
28 марта 2022 г. 11:12
Азербайджанские каратистки завоевали три медали на Гран-при

Три представителя женской молодежной (U-21) и взрослой команд Азербайджана по каратэ завоевали бронзовые медали на 42-м Гран-при в Братиславе (Словакия).

Как сообщили Report в пресс-службе федерации, Хумар Алибекова (50 кг) завоевала бронзовую медаль в женском соревновании среди спортсменов до 21 года, а Илаха Гасымова (55 кг) - бронзовую медаль в первенстве среди взрослых.

Серебряный призер летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Ирина Зарецка (68 кг) пропустила поединок за бронзовую медаль.

Отметим, что азербайджанская команда была представлена 10 спортсменами.

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Версия на английском языке Azerbaijani karatekas secure three medals in Grand Prix
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan karateçiləri Qran-pridə 3 medal qazanıb

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