    Азербайджанские художественные гимнастки завоевали 7 медалей в Сан-Марино

    Индивидуальные
    • 08 сентября, 2025
    • 15:30
    Азербайджанские художественные гимнастки завоевали 7 медалей в Сан-Марино

    Азербайджанские художественные гимнастки завоевали 7 медалей на международном турнире в Сан-Марино.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, на соревнованиях в старшей возрастной категории страну представили Илона Зейналова, Говхар Ибрагимова и Захра Джафарова, а в юниорской - Шамс Агагусейнова и Азаде Атакишиева.

    В первый финальный день Азаде Атакишиева (93.884 балла) и Захра Джафарова (97.650 балла) завоевали бронзовые медали в многоборье.

    Во второй финальный день гимнастки завоевали еще 5 медалей. Шамс Агагусейнова завоевала золотые медали в программах с мячом (23.917 балла) и с лентой (24.133 балла).

    Азаде Атакишиева завоевала золото в упражнении с булавами (25.000 баллов) и серебро в упражнении с обручем (24.167 баллов).

    Говхар Ибрагимова завоевала бронзовую медаль в упражнении с булавами (25.567 баллов).

    Azərbaycan bədii gimnastları San-Marinoda 7 medal qazanıblar

