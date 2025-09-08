İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycan bədii gimnastları San-Marinoda 7 medal qazanıblar

    Fərdi
    • 08 sentyabr, 2025
    • 14:52
    Azərbaycan bədii gimnastları San-Marinoda 7 medal qazanıblar

    Azərbaycanın bədii gimnastları San-Marino şəhərində təşkil olunan beynəlxalq turnirdə 7 medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Gimnastika Federasiyasından bildirilib.

    Yarışda ölkəmizi böyüklər yaş kateqoriyasında İlona Zeynalova, Gövhər İbrahimova, Zəhra Cəfərova, gənclər yaş kateqoriyasında Şəms Ağahüseynova və Azadə Atakişiyeva təmsil ediblər. 

    Birinci final günündə çoxnövçülük proqramında Azadə Atakişiyeva (93.884 xal) və Zəhra Cəfərova (97.650 xal) bürünc medal əldə ediblər.

    İkinci final günündə isə gimnastlar daha 5 medal əldə ediblər. Şəms Ağahüseynova top (23.917 xal) və lent (24.133 xal) proqramlarında qızıl medal qazanıb.

    Azadə Atakişiyeva gürzlərlə (25.000 xal) proqramda qızıl, halqa (24.167 xal) proqramında isə gümüş medal əldə edib.

    Gövhər İbrahimova gürzlərlə (25.567 xal) proqramda bürünc medalın sahibi olub.

    Азербайджанские художественные гимнастки завоевали 7 медалей в Сан-Марино

