Азербайджанские гимнасты выступили на Кубке мира в Баку

Во второй день Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку представители Азербайджана выступили с очередными упражнениями.

Во второй день Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку представители Азербайджана выступили с очередными упражнениями.

Как передает Report, в борьбе среди мужчин лидер сборной Иван Тихонов набрал 13.366 очков и расположился на 6-й строчке. Участник летних Олимпийских игр Токио-2020 сегодня также продемонстрирует свое мастерство в опорном прыжке и прыжке через козла.

Тихонов занял 8-е место в выступлениях на брусьях (13 933 очка) и вышел в финал.

Среди женщин в вольных упражнениях свои силы проверили Самира Гахраманова и Милана Минаковская. Гахраманова с 11 566 баллами заняла 10-е место, а Минаковская с 10 600 баллами - последнее 15-е место.

Азербайджан на соревнованиях также представляют Агамурад Гахраманов (вольные движения, прыжки с трамплина, турник), Джавидан Бабаев, Никита Симов (обручи) и Мансум Сафаров (вольные движения).