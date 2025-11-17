Азербайджанские фехтовальщики заняли третье место на Исламиаде
Индивидуальные
17 ноября, 2025
- 20:53
Азербайджанские фехтовальщики завоевали бронзовые медали на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.
Как сообщает Report, Вахаб Фатуллаев и Полина Каспиарович заняли третье место в соревнованиях на саблях.
Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.
