Azərbaycanın daha bir qılıncoynadanı İslamiadada medal qazanıb - YENİLƏNİB
Fərdi
- 17 noyabr, 2025
- 20:43
Azərbaycanın daha bir qılıncoynadanı Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, sablya növü üzrə yarışda Polina Kaspiarovic fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə qalxıb.
O, yarımfinalda özbəkistanlı rəqibinə məğlub olmaqla bürünc medala sahib çıxıb.
Azərbaycan idmançısı Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, qılıncoynadanımız Vahab Fətullayev fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə qalxıb.
O, yarımfinalda məğlub olmaqla bürünc medala sahib çıxıb.
