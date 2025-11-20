Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Кубке Азии две медали

    Индивидуальные
    • 20 ноября, 2025
    • 22:39
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Кубке Азии две медали

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали серебряную и бронзовую медали на Кубке Азии среди юношей в столице Таджикистана Душанбе.

    Как сообщает Report, Мухаммедали Гусиев, выступавший в весовой категории 60 кг, проиграл в финале и занял второе место.

    Девид Махмудов, соревновавшийся в весовой категории 50 кг, получил бронзовую медаль.

    Отметим, что Азербайджан на турнире под руководством главного тренера юношеской сборной Эмина Искендерова представляли три дзюдоиста.

    дзюдо Кубок Азии сборная Азербайджана
    Фото
    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Kubokunda 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanıblar

    Последние новости

    23:46

    Турция и ЕС обсудили возможности сотрудничества

    В регионе
    23:39
    Фото

    Фонд агрострахования Азербайджана выплатил свыше 320 тыс. манатов за ущерб от града

    АПК
    23:39

    Белый дом: США продолжают усердно работать над мирным планом по Украине

    Другие страны
    23:25

    Эмин Амруллаев: В Азербайджане поэтапно будут созданы 20 тыс. штатных мест для учителей

    Наука и образование
    23:24

    В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть пешехода

    Происшествия
    23:09

    Меджнун Мамедов: Азербайджан становится страной с развитой промышленностью

    АПК
    23:08

    В Белене после пожара на СОР30 закрыты все площадки конференции - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:52

    Министр: Новые субсидии для производителей яблок и гранатов покроют расходы на логистику

    АПК
    22:47

    Производство пищевых яиц в Азербайджане выросло более чем на 40%

    АПК
    Лента новостей