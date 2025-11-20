Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Кубке Азии две медали

Азербайджанские дзюдоисты завоевали серебряную и бронзовую медали на Кубке Азии среди юношей в столице Таджикистана Душанбе.

Как сообщает Report, Мухаммедали Гусиев, выступавший в весовой категории 60 кг, проиграл в финале и занял второе место.

Девид Махмудов, соревновавшийся в весовой категории 50 кг, получил бронзовую медаль.

Отметим, что Азербайджан на турнире под руководством главного тренера юношеской сборной Эмина Искендерова представляли три дзюдоиста.