Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Кубке Азии две медали
Индивидуальные
- 20 ноября, 2025
- 22:39
Азербайджанские дзюдоисты завоевали серебряную и бронзовую медали на Кубке Азии среди юношей в столице Таджикистана Душанбе.
Как сообщает Report, Мухаммедали Гусиев, выступавший в весовой категории 60 кг, проиграл в финале и занял второе место.
Девид Махмудов, соревновавшийся в весовой категории 50 кг, получил бронзовую медаль.
Отметим, что Азербайджан на турнире под руководством главного тренера юношеской сборной Эмина Искендерова представляли три дзюдоиста.
