İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Kubokunda 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanıblar

    Fərdi
    • 20 noyabr, 2025
    • 21:46
    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Kubokunda 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanıblar

    Azərbaycan cüdoçuları Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçirilən yeniyetmələr arasında Asiya Kubokunda 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanıblar.

    "Report" xəbər verir ki, 60 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Məhəmmədəli Hüsiyev finalda uduzaraq ikinci yeri tutub.

    50 kq çəkidə mübarizə aparan Devid Mahmudov isə bürünc medal əldə edib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan turnirdə yeniyetmə oğlanlardan ibarət yığma komandamızın baş məşqçisi Emin İskəndərovun rəhbərliyi altında 3 cüdoçu ilə təmsil olunub.

    cüdo Asiya Kuboku medal Tacikistan

    Son xəbərlər

    21:46
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Kubokunda 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanıblar

    Fərdi
    21:35
    Video

    Məcnun Məmmədov: "Əsas məqsəd fermerlərin daha gəlirli sahələrə yönləndirilməsidir"

    ASK
    21:34

    WSJ: Rubio Vaşinqtonun Ukrayna planını Aİ rəsmiləri ilə müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    21:22
    Foto

    İslamiada: Azərbaycanın sablya növü üzrə qılıncoynadanları qızıl medal qazanıblar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:19
    Foto

    Azərbaycan və İsrail hökumətləri arasında Birgə Komissiyanın növbəti Protokolu imzalanıb - YENİLƏNİB

    Biznes
    20:50
    Foto

    Çelenc Kuboku: "Xilasedici" növbəti mərhələyə yüksəlib

    Komanda
    20:39

    Zelenski ABŞ-dən müharibənin həllinə dair plan layihəsini alıb

    Digər ölkələr
    20:34

    Britaniya "Lukoyl"un Bolqarıstandakı törəmə şirkətləri üçün lisenziyanın müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    20:30

    Azərbaycan şahmat millisi dünya çempionatında 1/4 finala yüksəlib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti