Азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 медали в первый день Гран-при в Мексике

    Индивидуальные
    • 18 октября, 2025
    • 10:40
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали в первый день Гран-при, который проходит в Гвадалахаре.

    Как сообщает Report, Балабей Агаев (60 кг) победил бразильца Мичела Аугусту иппоном и завоевал золотую медаль.

    Еще одно золото принес Руслан Пашаев (66 кг), одолевший в финале Лукаса Сахана из Финляндии. Ахмед Юсифов (60 кг) выиграл у француза Энцо Жана и занял третье место.

    Яшар Наджафов уступил Георгиосу Балайишвили из Кипра в 1/16 финала.

    Азербайджан представлен на турнире 11 спортсменами в 7 весовых категориях. Всего в соревнованиях участвует 231 дзюдоист (142 мужчины и 89 женщин) из 33 стран.

    Фото
    Azərbaycan cüdoçuları Meksikadakı Qran-prinin ilk günündə 3 medal qazanıblar

