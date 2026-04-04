Азербайджанские дзюдоисты завоевали 13 медалей в первый день Кубка Европы
Индивидуальные
- 04 апреля, 2026
- 19:05
Азербайджанские спортсмены в первый день Кубка Европы по дзюдо среди юниоров в Гяндже завоевали 13 медалей.
Как сообщает сотрудник Report с места проведения соревнований, среди наград 1 золотая, 4 серебряные, 8 бронзовых.
Рза Халилов (55 кг) завоевал золото, Ибрагим Талыбов (55 кг), Фарид Рзазаде (50 кг), Фатима Фарманзаде (48 кг), Илькин Гараев (66 кг) серебро.
Фарид Худиев (55 кг), Мехман Аскеров (60 кг), Сянан Пириев (66 кг), Сунай Саламова (40 кг), Фатима Абдуллаева (44 кг), Кёнюль Эйвазлы (48 кг), Захра Мовламвердиева и Наргиз Агамирзазаде (обе 52 кг) завоевали бронзовые медали.
Напомним, что Кубок Европы, проходящий во Дворце спорта Гянджи, завершится 5 апреля.
