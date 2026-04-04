    Avropa Kuboku: Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları ilk gündə 13 medal qazanıblar

    Fərdi
    • 04 aprel, 2026
    • 18:58
    Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları Gəncədə keçirilən Avropa Kubokunun ilk gününü 13 medalla başa vurublar.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, onlardan 1-i qızıl, 4-ü gümüş, 8-i bürünc əyarlıdır.

    Rza Xəlilov (55 kq) qızıl, İbrahim Talıbov, (55 kq), Fərid Rzazadə (50 kq), Fatimə Fərmanzadə (48 kq), İlkin Qarayev (66 kq) gümüş mükafata sahib çıxıblar.

    Fərid Xudiyev (55 kq), Mehman Əsgərov (60 kq), Sənan Piriyev (66 kq), Sunay Salamova (40 kq), Fatimə Abdullayeva (44 kq), Könül Eyvazlı (48 kq), Zəhra Mövlamverdiyeva ilə Nərgiz Ağamirzəzadə (hər ikisi 52) bürünc medal qazanıblar.

    Xatırladaq ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan Avropa Kubokuna aprelin 5-də yekun vurulacaq.

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 13 медалей в первый день Кубка Европы

