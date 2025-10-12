Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей на турнире в Казахстане

Азербайджанские дзюдоисты завершили участие в Открытом Азиатском турнире, проходившем в казахстанском городе Актау, с 10 медалями.

Как сообщили Report в федерации, в заключительный день соревнований еще четверо представителей национальной сборной поднялись на пьедестал почета.

Финал в весовой категории до 70 кг среди женщин стал азербайджанским дерби: Судуба Агаева завоевала золотую медаль, а Айтак Гардэшханлы - серебряную. В категории до 78 кг Гюнель Гасанлы также выиграла серебро. Среди мужчин бронзовую медаль в весе до 100 кг получил Эльмар Гасымов.

Напомним, накануне отличились Тофиг Мамедов (60 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), завоевавшие золото, Хусейн Аллахъяров (60 кг) и Ульвия Байрамова (57 кг), получившие серебро, а также Эльшан Асадов (66 кг) и Ибрагим Алиев (73 кг), ставшие бронзовыми призёрами.

В итоге азербайджанская сборная завоевала 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали, заняв третье место в общекомандном зачёте.