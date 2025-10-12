Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей на турнире в Казахстане

    Индивидуальные
    • 12 октября, 2025
    • 21:32
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей на турнире в Казахстане

    Азербайджанские дзюдоисты завершили участие в Открытом Азиатском турнире, проходившем в казахстанском городе Актау, с 10 медалями.

    Как сообщили Report в федерации, в заключительный день соревнований еще четверо представителей национальной сборной поднялись на пьедестал почета.

    Финал в весовой категории до 70 кг среди женщин стал азербайджанским дерби: Судуба Агаева завоевала золотую медаль, а Айтак Гардэшханлы - серебряную. В категории до 78 кг Гюнель Гасанлы также выиграла серебро. Среди мужчин бронзовую медаль в весе до 100 кг получил Эльмар Гасымов.

    Напомним, накануне отличились Тофиг Мамедов (60 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), завоевавшие золото, Хусейн Аллахъяров (60 кг) и Ульвия Байрамова (57 кг), получившие серебро, а также Эльшан Асадов (66 кг) и Ибрагим Алиев (73 кг), ставшие бронзовыми призёрами.

    В итоге азербайджанская сборная завоевала 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали, заняв третье место в общекомандном зачёте.

    дзюдоисты Азербайджан Казахстан
    Фото
    Azərbaycan cüdoçuları Açıq Asiya Turnirini 10 medalla başa vurublar

    Последние новости

    21:54

    В турецком Мардине в результате ДТП пострадали 15 человек

    В регионе
    21:32
    Фото

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей на турнире в Казахстане

    Индивидуальные
    21:11

    Гонщик сгорел заживо на этапе чемпионата Польши по ралли

    Индивидуальные
    20:57

    На трассе Баку-Шамахы из-за неосторожности водителя произошла авария, есть пострадавший

    Происшествия
    20:27

    В США рассказали о запросе на телефонный звонок с КНР по торговле

    Другие страны
    20:07
    Фото

    Акиф Гулузаде одержал очередную победу на ONE Championship в Бангкоке

    Индивидуальные
    19:54

    Вэнс: США не планируют размещать свои войска в Газе или Израиле

    Другие страны
    19:42

    Ильхам Алиев: Международная ассоциация судей играет роль площадки для диалога и сотрудничества

    Внешняя политика
    19:39

    Ильхам Алиев: Вызовы современной эпохи требуют от судебных систем постоянной адаптации

    Внутренняя политика
    Лента новостей