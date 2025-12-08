Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Арагчи: Формат "3+3" играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 13:58
    Арагчи: Формат 3+3 играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе

    Формат регионального сотрудничества "3+3" играет важную роль в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи в ходе совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

    По словам иранского дипломата, сотрудничество между Азербайджаном и Ираном продолжит укрепляться и в будущем.

    "Сегодня с моим азербайджанским коллегой мы провели предметные переговоры относительно региона Южного Кавказа и формата "3+3". Этот формат играет исключительно важную роль в укреплении мира и стабильности в регионе", - добавил он.

    Арагчи также подчеркнул, что Иран заинтересован в поддержании отношений с Азербайджаном на самом высоком уровне.

    "Мы видим аналогичное стремление и со стороны Азербайджана. Я убежден, что эти отношения продолжат развиваться. Мы не должны позволить каким-либо третьим силам нанести ущерб нашим двусторонним отношениям", - добавил он.

    İran XİN başçısı: "3+3" formatı regionda sülh və sabitlik üçün mühüm rol oynayır
