Арагчи: Формат "3+3" играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе
- 08 декабря, 2025
- 13:58
Формат регионального сотрудничества "3+3" играет важную роль в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи в ходе совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.
По словам иранского дипломата, сотрудничество между Азербайджаном и Ираном продолжит укрепляться и в будущем.
"Сегодня с моим азербайджанским коллегой мы провели предметные переговоры относительно региона Южного Кавказа и формата "3+3". Этот формат играет исключительно важную роль в укреплении мира и стабильности в регионе", - добавил он.
Арагчи также подчеркнул, что Иран заинтересован в поддержании отношений с Азербайджаном на самом высоком уровне.
"Мы видим аналогичное стремление и со стороны Азербайджана. Я убежден, что эти отношения продолжат развиваться. Мы не должны позволить каким-либо третьим силам нанести ущерб нашим двусторонним отношениям", - добавил он.