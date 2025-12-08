Арагчи: Формат "3+3" играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе

Формат регионального сотрудничества "3+3" играет важную роль в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи в ходе совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

По словам иранского дипломата, сотрудничество между Азербайджаном и Ираном продолжит укрепляться и в будущем.

"Сегодня с моим азербайджанским коллегой мы провели предметные переговоры относительно региона Южного Кавказа и формата "3+3". Этот формат играет исключительно важную роль в укреплении мира и стабильности в регионе", - добавил он.

Арагчи также подчеркнул, что Иран заинтересован в поддержании отношений с Азербайджаном на самом высоком уровне.

"Мы видим аналогичное стремление и со стороны Азербайджана. Я убежден, что эти отношения продолжат развиваться. Мы не должны позволить каким-либо третьим силам нанести ущерб нашим двусторонним отношениям", - добавил он.