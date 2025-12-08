İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İran XİN başçısı: "3+3" formatı regionda sülh və sabitlik üçün mühüm rol oynayır

    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 13:38
    İran XİN başçısı: 3+3 formatı regionda sülh və sabitlik üçün mühüm rol oynayır

    "3+3" formatı regionda sülhün və sabitli üçün mühüm rol oynayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanla İran arasında əməkdaşlıq gələcəkdə də davam edəcək:

    "Bu gün azərbaycanlı həmkarımla Cənubi Qafqaz regionu, "3+3" formatı ilə bağlı müzakirələr apardıq. Bu format regionda sülhün və sabitliyin möhkləmləndirilməsi üçün mühüm rol oynayır".

    Abbas Əraqçi həmçinin bildirib ki, İran Azərbaycanla əlaqələrinin ən yüksək səviyyədə olmasında maraqlıdır:

    "Biz bunu Azərbaycan tərəfində də görürük. Bu əlaqələrin daha da inkişaf edəcəyinə əminəm. Biz hansısa tərəfin bu münasibətlərə ziyan vurmasına heç bir zaman imkan verməməliyik".

    Abbas Əraqçi İran 3+3 formatı
    Арагчи: Формат "3+3" играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе

    Son xəbərlər

    14:12

    DGK: Tranzit bəyannamələrinin geri qaytarılma hallarının payı 1 %-dən azdır

    Biznes
    14:11

    SOCAR-ın "yaşıl istiqraz"larının üçüncü faiz ödənişi edilib

    Maliyyə
    14:08
    Foto
    Video

    Hökməli–Qobu yolundakı avtomobil qəzasında ölənlərin sayı 3-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:07

    Azərbaycan Suriya ilə ərazilərin bərpası təcrübəsini bölüşməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    14:05

    Azərbaycanda 11 ayda 471 minə yaxın "ASAN İmza" sertifikatı verilib

    Biznes
    14:03

    "Qarabağ" "Ayaks"la oyundan əvvəl azarkeşlərə müraciət edib

    Futbol
    14:03

    Azərbaycan, Rusiya və Belarus arasında mənşə sertifikatlarının elektron qarşılıqlı tanınması başlayır

    Biznes
    14:02

    Azərbaycanda 11 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 535 minə yaxın şəxs qəbul edilib

    Biznes
    13:56

    DGK "Yaşıl dəhliz"dən istifadənin aşağı düşməsinə aydınlıq gətirib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti