Анар Алиев: В послевоенный период средняя ежемесячная пенсия увеличилась в 2,6 раза

В послевоенный период в Азербайджане 132 тыс. граждан было оказано 406 тыс. социальных услуг, а пособия и надбавки для социально уязвимых групп были увеличены в среднем более чем вдвое.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на мероприятии по реализации программы "МСБ Карабаха" на 2025 год.

Министр отметил, что в последние годы одним из ключевых направлений социальной политики стало усиление поддержки семей шехидов, инвалидов войны и ветеранов: "В послевоенный период им предоставлено 6 900 квартир, а всего до сегодняшнего дня - около 16 тыс. Инвалидам войны за этот период также выдано 567 автомобилей, а в целом за предыдущие годы - 7,8 тысяч".

Он добавил, что расширены социально-психологическая поддержка и реабилитационные услуги: "11 тыс. человек оказано 93 тыс. услуг, 496 военнослужащих получили высокотехнологичные протезы, 2 397 инвалидов войны обеспечены 85 тыс. реабилитационных средств. Кроме того, 28,6 тыс. членов семей шехидов, инвалидов войны и ветеранов были привлечены к программам активной занятости".

Алиев сообщил, что с 2019 года реализовано пять пакетов социальных реформ, охвативших 4 млн человек: "Годовая дополнительная финансовая нагрузка составила 7,6 млрд манатов. За этот период число трудовых договоров выросло на 44%, до 1,9 млн, фонд заработной платы увеличился в 3,2 раза. Минимальная заработная плата выросла в 3,1 раза, среднемесячная заработная плата - в 2 раза".

Министр добавил, что в результате реформ минимальная пенсия увеличена в 2,9 раза - до 320 манатов, средняя пенсия выросла в 2,6 раза - до 540 манатов, общий объем выплат по пособиям и президентским надбавкам - в 5 раз.

По словам министра, с 2018 года политика занятости вошла в фазу глубоких реформ. Стратегия занятости на 2019–2030 годы определяет долгосрочные приоритеты по обеспечению эффективной занятости.

"За этот период органы службы занятости трудоустроили более 852 тыс. безработных и ищущих работу, 56 тыс. человек прошли профессиональную подготовку, 1,2 млн получили консультации по профориентации", - добавил министр.