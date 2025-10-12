İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Azərbaycan cüdoçuları Açıq Asiya Turnirini 10 medalla başa vurublar

    Fərdi
    • 12 oktyabr, 2025
    • 20:51
    Azərbaycan cüdoçuları Açıq Asiya Turnirini 10 medalla başa vurublar

    Azərbaycan cüdoçuları Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən Açıq Asiya Turnirini 10 medalla başa vurublar.

    Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.

    Son yarış günündə milli komandamızın daha 4 üzvü fəxri kürsüyə qalxıb.

    Qadınlar arasında 70 kq çəki dərəcəsinin finalı Azərbaycan derbisi ilə əlamətdar olub. Südabə Ağayeva qızıl, Aytac Qardaşxanlı gümüş medalı boynundan asıb.

    78 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Günel Həsənli də gümüş medala layiq görülüb. Kişilərin mübarizəsində Elmar Qasımov (-100 kq) bürünc medal əldə edib.

    Qeyd edək ki, ötən gün Tofiq Məmmədov (60 kq), Gültac Məmmədəliyeva (52 kq) qızıl, Hüseyn Allahyarov (60 kq), Ülviyyə Bayramova (57 kq) gümüş, Elşən Əsədov (66 kq) və İbrahim Əliyev (73 kq) bürünc medalla yadda qalıblar.

    Yekunda 3 qızıl, 4 gümüş və 3 bürünc olmaqla 10 medal qazanan Azərbaycan ümumi komanda hesabında üçüncü yeri tutub.

    Açıq Asiya Turniri Azərbaycan cüdoçuları 10 medal
    Foto
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей на турнире в Казахстане

    Son xəbərlər

    21:50
    Foto

    Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası işə başlayıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    21:42

    Ermənistanda ər və arvad qətlə yetirilib

    Region
    21:32

    Türkiyədə yol qəzasında 15 nəfər xəsarət alıb

    Region
    21:20

    Vens: ABŞ-nin Qəzzaya və ya İsrailə qoşun yeritmək planı yoxdur

    Digər ölkələr
    21:04

    Azərbaycan Basketbol Liqasının II turu başa çatıb

    Komanda
    20:54
    Foto

    Tərtərdə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alan var

    Hadisə
    20:51
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları Açıq Asiya Turnirini 10 medalla başa vurublar

    Fərdi
    20:48

    Bakı-Şamaxı yolunda sürücü məsuliyyətsizliyi qəzaya səbəb olub, xəsarət alan var

    Hadisə
    20:38

    İsrailin Nazirlər Kabineti: Fələstinli məhbuslar girovlarımız qayıtdıqdan sonra azad ediləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti