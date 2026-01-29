Lebron Ceyms NBA tarixində yeni rekorda imza atıb
Komanda
- 29 yanvar, 2026
- 12:45
Lebron Ceyms NBA tarixində yeni rekorda imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, "Los-Anceles Leykers" klubunun hücumçusu müntəzəm çempionatda 60 min dəqiqə meydanda olmaqla dünya basketbolunda yeni rekord müəyyənləşdirib.
Əlamətdar hadisə "Klivlend"lə keçirilən qarşılaşmada qeydə alınıb.
41 yaşlı basketbolçu NBA tarixində bu göstəriciyə çatan ilk oyunçu ünvanını qazanıb. O, daha əvvəl əfsanəvi Kərim Əbdül-Cabbarın (57 min 446 dəqiqə) rekordunu qırmışdı.
Qeyd edək ki, "Los-Anceles Leykers" "Klivlend"ə 99:129 hesabı ilə uduzub.
Son xəbərlər
13:30
Azərbaycan Kubokunun final matçının mayın 21-də keçirilməsi nəzərdə tutulubFutbol
13:29
Kallas: Aİ Rusiyanı çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan ölkələr siyahısına daxil etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
13:26
"AmCham": Alkoqollu içkilərə dair gömrük depozit sxemi ayrıca normativ sənədlərdə təsbit edilməlidirBiznes
13:22
Cənubi Koreyanın ticarət naziri Vaşinqtona gedibDigər ölkələr
13:22
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın legioneri əsas mərhələdə bir göstəricidə ilk "üçlük"də yer alıbFutbol
13:21
Kallas: Aİ bu gün İrana qarşı sanksiyaları və SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını müzakirə edəcəkDigər ölkələr
13:09
"Qəbələ"nin sabiq qapıçısı I Liqa klubuna keçibFutbol
13:09
Starmer Cinpinlə danışıqları konstruktiv və səmərəli adlandırıbDigər ölkələr
13:07