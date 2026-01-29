Çin klubları korrupsiyaya görə cəzalandırılıb
Futbol
- 29 yanvar, 2026
- 12:34
Çin klubları korrupsiya səbəbindən cəzalandırılıb.
"Report" "Global Times"a istinadən xəbər veri ki, Çin çempionatında mövsümün startı ərəfəsində bir neçə klubun xalları silinib.
Ən sərt cəza "Şanxay Şenxua" və "Tyantszin Szinmen Tayger" klublarına tətbiq olunub. Hər iki komanda yeni mövsümə -10 xalla başlayacaq. Bundan əlavə, "Şanxay Şenxua" 1 milyon yuan (təxminən 144 min dollar) məbləğində cərimə edilib.
Antikorrupsiya araşdırması çərçivəsində ümumilikdə 73 nəfər futbol fəaliyyətindən ömürlük kənarlaşdırılıb. Onların arasında Çin Futbol Assosiasiyasının sabiq prezidenti Çen Süyuan və millinin keçmiş baş məşqçisi Li Te də var.
Qeyd edək ki, Çen Süyuan hələ 2024-cü ildə rüşvətxorluq ittihamı ilə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmişdi.
Son xəbərlər
13:30
Azərbaycan Kubokunun final matçının mayın 21-də keçirilməsi nəzərdə tutulubFutbol
13:29
Kallas: Aİ Rusiyanı çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan ölkələr siyahısına daxil etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
13:26
"AmCham": Alkoqollu içkilərə dair gömrük depozit sxemi ayrıca normativ sənədlərdə təsbit edilməlidirBiznes
13:22
Cənubi Koreyanın ticarət naziri Vaşinqtona gedibDigər ölkələr
13:22
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın legioneri əsas mərhələdə bir göstəricidə ilk "üçlük"də yer alıbFutbol
13:21
Kallas: Aİ bu gün İrana qarşı sanksiyaları və SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını müzakirə edəcəkDigər ölkələr
13:09
"Qəbələ"nin sabiq qapıçısı I Liqa klubuna keçibFutbol
13:09
Starmer Cinpinlə danışıqları konstruktiv və səmərəli adlandırıbDigər ölkələr
13:07