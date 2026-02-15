"Neftçi"nin baş məşqçisi: "Çətin dönəmdə "Qarabağ"a dəstək olmaq qərarı verdik"

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 15 fevral, 2026
    • 17:13
    Neftçinin baş məşqçisi: Çətin dönəmdə Qarabağa dəstək olmaq qərarı verdik
    Yuri Vernidub

    "Neftçi" çətin dönəmdə "Qarabağ"a dəstək olmaq qərarı verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "ağ-qaralar"ın baş məşqçisi Yuri Vernidub mətbuat konfransında bildirib.

    Ukraynalı mütəxəssis bu gün "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qalib gəldikləri Misli Premyer Liqasının XX turunun oyunundan sonra açıqlama verib:

    "Bu mövzunu bağlamaq vaxtıdır. Rəhbərliklə görüşdük və belə çətin dönəmdə "Qarabağ"a dəstək olmaq qərarı verdik. Onlar Azərbaycanı böyük futbol arenasında təmsil edir. Belə qərar verdik, bizim qərardır. Bizim üçün o qədər də yaxşı olmaya bilər, ritmdən düşə bilərik. Amma ümidvaram ki, hər şey yaxşı olacaq. "Qarabağ"a "Nyukasl"la oyunda qələbə arzulayıram. Bu bütün Azərbaycanın xeyrinədir. Sizin ölkə buna layiqdir".

    Y. Vernidub bugünkü görüşdəki qələbəyə görə "Neftçi" azarkeşlərini təbrik edib:

    "Bu matçdan sonra istirahət olacaq. Qarşıdakı həftə oyunumuz yoxdur. Rəhbərlikdən xahiş etmişəm ki, yoxlama görüşü keçirəcək. Olmasa, öz aramızda oynayacağıq. Bunu komandanı tonusda saxlamaq üçün edirik".

    Baş məşqçinin sözlərinə görə, futbolçular üçün ən böyük mükafat qələbədir:

    "Bu gün işlədik və üç xalı qazandıq. Onlarla çox ünsiyyətdə oluram. Münasibətləri də çox yaxşıdır. Daha çox işləyəcəyik və hər şey daha da yaxşı olacaq".

    Neftçi klubu Yuri Vernidub

