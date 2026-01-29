İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Gəncədə 5 yaşlı qız qıcolmadan ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 29 yanvar, 2026
    • 12:38
    Gəncədə 5 yaşlı qız qıcolmadan ölüb - YENİLƏNİB

    Gəncədə 5 yaşlı qızın ölümünün ilkin səbəbi açıqlanıb.

    Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasından "Report"un Qərb bürosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, yanvarın 27-si saat 21:50 radələrində 2021-ci il təvəllüdlü şəxs (qadın) ağır vəziyyətdə tibb müəssisəsinin nəzdində olan Abbas Səhhət adına xəstəxananın Yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

    Qeyd olunub ki, yuxarı tənəffüs yollarının dəqiqləşdirilməmiş kəskin infeksiyası, qıcolma və spazm diaqnozu təyin edilən, epilepsiya xəstəsi olan pasiyentin aparılan bütün reanimasiya tədbirlərinə baxmayaraq saat 22:40 radələrində ölüm faktı qeydə alınıb.

    Meyit təşrih olunması üçün Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Gəncə şəhər şöbəsinə təhvil verilib.

    Gəncədə 5 yaşlı uşaq qıcolmadan ölüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərdəki xəstəxanaların birində qeydə alınıb.

    Belə ki, Daşkəsən rayon sakini, 2021-ci il təvəllüdlü R.Ellazalıyeva qıcolmadan həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə uşaq ölümü

    Son xəbərlər

    13:30

    Azərbaycan Kubokunun final matçının mayın 21-də keçirilməsi nəzərdə tutulub

    Futbol
    13:29

    Kallas: Aİ Rusiyanı çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan ölkələr siyahısına daxil etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    13:26

    "AmCham": Alkoqollu içkilərə dair gömrük depozit sxemi ayrıca normativ sənədlərdə təsbit edilməlidir

    Biznes
    13:22

    Cənubi Koreyanın ticarət naziri Vaşinqtona gedib

    Digər ölkələr
    13:22

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın legioneri əsas mərhələdə bir göstəricidə ilk "üçlük"də yer alıb

    Futbol
    13:21

    Kallas: Aİ bu gün İrana qarşı sanksiyaları və SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    13:09

    "Qəbələ"nin sabiq qapıçısı I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    13:09

    Starmer Cinpinlə danışıqları konstruktiv və səmərəli adlandırıb

    Digər ölkələr
    13:07

    Ötən il Azərbaycanda avtomobil kreditləri üzrə orta faiz dərəcəsi 13 %-ə yüksəlib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti