    Саудовский кронпринц и Макрон обсудили региональные и международные вопросы

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 13:56
    Саудовский кронпринц и Макрон обсудили региональные и международные вопросы

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили актуальные региональные и международные события.

    Как передает Report со ссылкой на агентство SPA, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

    Согласно информации, стороны обсудили региональные и международные события, а также предпринимаемые усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

    "Они также обсудили двусторонние отношения и текущее сотрудничество между двумя странами в ряде областей и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

    Лента новостей