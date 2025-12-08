Саудовский кронпринц и Макрон обсудили региональные и международные вопросы
- 08 декабря, 2025
- 13:56
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили актуальные региональные и международные события.
Как передает Report со ссылкой на агентство SPA, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Согласно информации, стороны обсудили региональные и международные события, а также предпринимаемые усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.
"Они также обсудили двусторонние отношения и текущее сотрудничество между двумя странами в ряде областей и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.
