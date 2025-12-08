Джейхун Байрамов проинформировал иранского коллегу о мирной повестке Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов сообщил, что в ходе сегодняшних переговоров предоставил иранскому коллеге Аббасу Арагчи информацию о процессах, связанных с мирной повесткой между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана.

По его словам, помимо двустороннего сотрудничества, министры обсудили расширение трехсторонних форматов сотрудничества с рядом стран региона, как с точки зрения политических, так и экономических проектов.

Джейхун Байрамов отметил, что обменялся с Арагчи о процессах на Ближнем Востоке: "Еще раз было подчеркнуто, что Азербайджан и Иран выступают за мир и стабильность в регионе".

Глава МИД добавил, что этот визит иранского коллеги внесет вклад в отношения между двумя странами.