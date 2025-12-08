Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Джейхун Байрамов проинформировал иранского коллегу о мирной повестке Азербайджана и Армении

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 13:40
    Джейхун Байрамов проинформировал иранского коллегу о мирной повестке Азербайджана и Армении

    Министр иностранных дел Джейхун Байрамов сообщил, что в ходе сегодняшних переговоров предоставил иранскому коллеге Аббасу Арагчи информацию о процессах, связанных с мирной повесткой между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report, об этом Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана.

    По его словам, помимо двустороннего сотрудничества, министры обсудили расширение трехсторонних форматов сотрудничества с рядом стран региона, как с точки зрения политических, так и экономических проектов.

    Джейхун Байрамов отметил, что обменялся с Арагчи о процессах на Ближнем Востоке: "Еще раз было подчеркнуто, что Азербайджан и Иран выступают за мир и стабильность в регионе".

    Глава МИД добавил, что этот визит иранского коллеги внесет вклад в отношения между двумя странами.

    Джейхун Байрамов Аббас Арагчи Азербайджан Армения мирная повестка
    Ceyhun Bayramov iranlı həmkarını Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyi ilə bağlı məlumatlandırıb
    Jeyhun Bayramov briefs his Iranian counterpart on peace agenda between Azerbaijan, Armenia
    Elvis

    Последние новости

    14:10

    Министр: Предложено провести формат "3+3" сначала в Азербайджане, затем в Армении

    Внешняя политика
    14:10

    Конгресс США представил оборонный бюджет-2026 на рекордные $900 млрд

    Другие страны
    14:07

    Предпринимателям в Азербайджане станет проще привлекать финансирование

    Финансы
    14:06

    Байрамов: Окончательного решения об участии азербайджанских военных в Газе нет

    Внешняя политика
    14:05

    Глава МИД: Азербайджан и Иран разработают дорожную карту сотрудничества

    Внешняя политика
    14:02

    Азербайджан готов поделиться с Сирией опытом восстановления территорий

    Внешняя политика
    13:58

    Арагчи: Формат "3+3" играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе

    Внешняя политика
    13:57

    Анар Алиев: В послевоенный период средняя ежемесячная пенсия увеличилась в 2,6 раза

    Финансы
    13:56

    Саудовский кронпринц и Макрон обсудили региональные и международные вопросы

    Другие страны
    Лента новостей