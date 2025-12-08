Минфин: Азербайджан продолжит сотрудничество с S&P по принципу "unsolicited rating"

Азербайджан планирует продолжить сотрудничество с международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings вне рамок договорных обязательств.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, страна намерена сохранить взаимодействие с агентством по модели unsolicited rating – без заключения платного контракта.

В ведомстве отметили, что Азербайджан с 2000 года сотрудничает с международными рейтинговыми агентствами, чтобы упростить доступ к мировым финансовым рынкам, регулировать процедуры заимствований и укреплять доверие международных финансовых институтов. За этот период страна работала с тремя ведущими агентствами - Fitch, S&P Global Ratings и Moody"s, как на контрактной основе, так и в формате независимой оценки.

По данным Минфина, в международной практике оценка двумя из трех ведущих рейтинговых агентств является широко применяемой институциональной практикой. В последние пять лет суверенный кредитный рейтинг Азербайджана оценивался двумя агентствами - Fitch и S&P - на платной основе по официальному договору, и одним агентством - Moody"s - без договорных обязательств, то есть без каких-либо выплат со стороны Азербайджана.

"Устойчивый рост и фундаментальные положительные тенденции в экономике Азербайджана привели к улучшению суверенных рейтингов страны. Так, в 2024 году Fitch Ratings, а в 2025 году Moody"s Ratings повысили рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня, установив его на отметках BBB- и Baa3 соответственно. Прогноз по рейтингам оценен как "стабильный" и "позитивный". Оба агентства отметили сильные фискальные показатели Азербайджана, его позиции на международной арене, значительный рост валютных резервов, низкий государственный долг и положительные показатели бюджета, что делает экономику устойчивой к внешним шокам", - отметили в министерстве.

Ведомство отмечает, что в соответствии с международной практикой, Азербайджан и далее будет сотрудничать на платной основе только с двумя агентствами - на этот раз с Fitch и Moody"s, тогда как с S&P взаимодействие продолжится без контракта и оплаты.

"С учетом того, что оценки двух агентств являются достаточными для выхода на международные рынки капитала и регулирования процедур заимствования, сотрудничество с агентством S&P Global Ratings планируется продолжить вне рамок договорных обязательств", - подчеркнули в Минфине.

Министерство также заявило, что и в последующие годы продолжит работу с ведущими международными рейтинговыми структурами в части оценки суверенного кредитного рейтинга, чтобы фундаментальный и устойчивый рост экономических показателей страны нашел отражение в кредитных рейтингах.