Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема с 3 медалями

Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема в столице Венгрии Будапеште с тремя медалями.

Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема в столице Венгрии Будапеште с тремя медалями.

Как сообщает Report , в последний день соревнований ни один из трех спортсменов, присоединившихся к борьбе, не смог завоевать медаль.

Так, выступавший в весовой категории 90 кг Мамедали Мехтиев в 1/16 финала одолел Джамала Петгрейва (Великобритания), но в следующем раунде уступил Гергели Нерпелю (Венгрия).

Представитель Азербайджана в весовой категории 100 кг Эльмар Гасымов оказался сильнее Златко Кумрича (Хорватия) в 1/16 финала, однако на очередном этапе проиграл Николозу Шеразадишвили (Испания).

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури в категории свыше 100 кг в 1/8 финала взял вверх над представителем Словакии Мариусом Физелем, но не смог сломить сопротивление Тедди Ринера (Франция) в четвертьфинале. Он также уступил Мартти Пуумалайнену (Финляндия) в утешительном матче за бронзовую медаль.

Отметим, что Хидаят Гейдаров в весовой категории 73 кг завоевал золотую медаль, Саид Моллайи (81 кг) – серебряную, а Рустам Оруджев (73 кг) – бронзовую.