Азербайджанские дзюдоисты возглавляют рейтинговый список

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Международная федерация дзюдо обнародовала новую рейтинговую таблицу.

Как сообщили Report из федерации, серебряные призеры Летних олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года Рустам Оруждев (73 кг) и Эльмар Гасымов (100 кг) продолжает лидерство в своих весовых категориях.

Опередив всех соперников, оба дзюдоиста занимают в рейтинговой таблице 1-ое место.

Серебряный призер чемпионата Европы этого в весовой категории 60 кг Орхан Сафаров стоит на второй ступени. Ведущий борьбу в весовой категории 66 кг Ниджат Шихализаде опустился на 2 ступени и обосновался на 12-м месте.

Эльхан Мамедов (100 кг), Ильгар Мушкиев (60 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), соответственно заняли соответственно 7, 14 и 20 места.

Тяжеловесный дзюдоист Ушанги Кокаири стоит на 18-м месте рейтинговой таблицы.