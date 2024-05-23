Асиф Байрамов получил благодарность от президента Израиля за книгу ”Азербайджанские евреи в спорте"

Азербайджанский писатель, мастер спорта, тренер и обладатель черного пояса по дзюдо Асиф Байрамов, проживающий в американском штате Массачусетс, получил особую благодарность от президента Государства Израиль Ицхака Херцога за книгу "Азербайджанские евреи

Азербайджанский писатель, мастер спорта, тренер и обладатель черного пояса по дзюдо Асиф Байрамов, проживающий в американском штате Массачусетс, получил особую благодарность от президента Государства Израиль Ицхака Херцога за книгу "Азербайджанские евреи в спорте".

Как сообщает американское бюро Report, книга, ранее изданная в Баку, была переиздана в Пенсильвании ведущим американским издательством - книжным домом Fulton Books.

Автор в своей книге описал достижения пяти чемпионов Европы - азербайджанцев еврейского происхождения, и ряда успешных еврейских спортсменов, представляющих азербайджанский спорт.

По словам писателя, книга демонстрирует толерантность и дружелюбное отношение азербайджанского народа к различным народам, религиозным меньшинствам, проживающим в стране, в том числе к еврейской общине, и призвана по примеру Азербайджана внести свой вклад в борьбу с предрассудками и дискриминацией, с которыми сегодня борется мир.

"Президент Израиля Ицхак Херцог выразил мне благодарность за написанную книгу", - подчеркнул Асиф Байрамов.