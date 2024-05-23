Марокканский ультрамарафонец: Я преодолел 7 500 км из Касабланки до Азербайджана за 106 дней

Прибывший в Азербайджан из Касабланки марокканский ультрамарафонец Карим Моста преодолел 7 500 км за 106 дней.

Прибывший в Азербайджан из Касабланки марокканский ультрамарафонец Карим Моста преодолел 7 500 км за 106 дней.

Как сообщает Report, об этом он рассказал журналистам в Баку.

Чемпион мира поделился впечатлениями и поблагодарил азербайджанский народ за гостеприимство:

"Для меня большая честь видеть среди присутствующих господина посла. Мне всегда хотелось посетить другие страны, узнать новых людей. Я проехал 7 500 км из Касабланки до Азербайджана за 106 дней. Меня прекрасно встречали во всех странах. С момента пересечения границы Азербайджана мне встречались лишь хорошие люди. Сотрудники полиции указывали дорогу, угощали чаем. Я также посетил Исмаиллинский велосипедный завод".

К. Моста также рассказал о своем следующем маршруте: "Я давно хотел увидеть Каспийское море. Отсюда я отправлюсь в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Китай, после чего мой марафон будет завершен. В общей сложности я собираюсь преодолеть от Касабланки до Пекина 15 000 км".