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Марокканский ультрамарафонец: Я преодолел 7 500 км из Касабланки до Азербайджана за 106 дней  

Марокканский ультрамарафонец: Я преодолел 7 500 км из Касабланки до Азербайджана за 106 дней   Прибывший в Азербайджан из Касабланки марокканский ультрамарафонец Карим Моста преодолел 7 500 км за 106 дней.
Индивидуальные
23 мая 2024 г. 12:36
Марокканский ультрамарафонец: Я преодолел 7 500 км из Касабланки до Азербайджана за 106 дней  

Прибывший в Азербайджан из Касабланки марокканский ультрамарафонец Карим Моста преодолел 7 500 км за 106 дней.

Как сообщает Report, об этом он рассказал журналистам в Баку.

Чемпион мира поделился впечатлениями и поблагодарил азербайджанский народ за гостеприимство:

"Для меня большая честь видеть среди присутствующих господина посла. Мне всегда хотелось посетить другие страны, узнать новых людей. Я проехал 7 500 км из Касабланки до Азербайджана за 106 дней. Меня прекрасно встречали во всех странах. С момента пересечения границы Азербайджана мне встречались лишь хорошие люди. Сотрудники полиции указывали дорогу, угощали чаем. Я также посетил Исмаиллинский велосипедный завод".

К. Моста также рассказал о своем следующем маршруте: "Я давно хотел увидеть Каспийское море. Отсюда я отправлюсь в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Китай, после чего мой марафон будет завершен. В общей сложности я собираюсь преодолеть от Касабланки до Пекина 15 000 км".

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Версия на английском языке Moroccan ultramarathoner travels 7,500 km in 106 days
Версия на азербайджанском языке Mərakeşli ultramarafonçu: 106 gün ərzində 7500 km yol qət etmişəm

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