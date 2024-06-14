В судейство в фигурном катании могут внедрить искусственный интеллект

Искусственный интеллект может быть внедрен в систему судейства в фигурном катании.

Искусственный интеллект может быть внедрен в систему судейства в фигурном катании.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ел Ким.

"У искусственного интеллекта огромный потенциал, поэтому мы обсуждали с несколькими технологическими компаниями, как мы можем работать с ними, чтобы внедрить технологию, которая поможет нашим судьям быть более точными, более быстрыми, более гибкими, поэтому мы рассматриваем это, но это долгосрочный проект, технология готова, но мы продолжим работать над этим", заявил он.

Чэ Ел Ким добавил, что в новом сезоне будет запущена система видеорефери, в которой будет задействовано обновленное аппаратное и программное обеспечение. По мнению ISU, это позволит судьям получать гораздо более четкое изображение и поможет им в вынесении решений.

"Мы хотим подчеркнуть, что мы смотрим на искусственный интеллект и будущие перспективные технологии, но мы также воспользуемся преимуществами существующих технологий, которые легко доступны", - заключил глава ISU.