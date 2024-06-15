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Конгресс Международной федерации санного спорта продлил отстранение россиян

Конгресс Международной федерации санного спорта продлил отстранение россиян Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за продление отстранения россиян от соревнований под эгидой организации. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба FIL.
Индивидуальные
15 июня 2024 г. 14:41
Конгресс Международной федерации санного спорта продлил отстранение россиян

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за продление отстранения россиян от соревнований под эгидой организации. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба FIL.

В сообщении FIL указывается, что присутствие российских спортсменов, тренеров и должностных лиц на турнирах под эгидой FIL представляет риск для безопасности соревнований и участников, в том числе из России.

Международная федерация санного спорта лишила российских саночников возможности выступать на турнирах под эгидой FIL в марте 2022 года после начала войны в Украине.

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