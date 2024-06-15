Сахиль Бабаев встретился с боксерами, завоевавшими лицензию на летние Олимпийские игры

Президент Федерации бокса Азербайджана Сахиль Бабаев и члены правления встретились с боксерами, завоевавшими лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

Президент Федерации бокса Азербайджана Сахиль Бабаев и члены правления встретились с боксерами, завоевавшими лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

Как сообщает Report, Сахиль Бабаев высоко оценил тот факт, что азербайджанские боксеры завоевали лицензии в пяти весовых категориях на летние Олимпийские игры. Он подчеркнул, что главная цель – завоевать золотую медаль в Париже.

Президент Федерации отметил, что сборная Азербайджана по боксу занимает одно из первых мест в Европе по количеству лицензий на Олимпийских играх и четвертое место в мире после Узбекистана, Казахстана и Австралии.

Главный тренер сборной по боксу Педро Роке в свою очередь выразил благодарность руководству федерации за созданные условия и подчеркнул, что они сделают все возможное для успешного участия наших боксеров на этих ответственных соревнованиях.