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Азербайджанские борцы примут участие в международном турнире в Польше

Азербайджанские борцы примут участие в международном турнире в Польше
Индивидуальные
13 июня 2024 г. 18:15
Азербайджанские борцы примут участие в международном турнире в Польше

Азербайджанские борцы вольного стиля примут участие в международном турнире, который пройдет в польской столице Варшаве с 19 по 23 июня.

Об этом Report сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.

На традиционных соревнованиях страну представят подопечные тренеров Таймураза Кокоева и Шарифа Шарифова - Али Рагимзаде (65 кг), Зираддин Байрамов, Сабир Джафаров (оба - 70 кг), Ашраф Ашыров (79 кг), Осман Нурмагомедов, Арсений Джиоев (оба - 86 кг) и Абубакр Абакаров (92 кг).

Соревнования по вольной борьбе пройдут 22-23 июня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri Polşada beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

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