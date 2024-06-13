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Состоялась церемония открытия BRICS Sports Games Kazan 2024

Состоялась церемония открытия BRICS Sports Games Kazan 2024 В российской Казани состоялась церемония открытия международных мультиспортивных игр BRICS Sports Games Kazan 2024.
Индивидуальные
13 июня 2024 г. 10:31
Состоялась церемония открытия BRICS Sports Games Kazan 2024

В российской Казани состоялась церемония открытия международных мультиспортивных игр BRICS Sports Games Kazan 2024.

Как сообщает Report, на мероприятии выступили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр спорта России Михаил Дегтярев.

После трансляции видеоролика об истории развития России на сцену вышли знаменосцы стран-участниц с флагами каждой страны. Флаг Азербайджана нес серебряный и бронзовый призер международной регаты Amber Oars, золотой медалист международной регаты "Кубок президента-2015", гребец Зия Мамедзаде.

Затем президент Российской Федерации Владимир Путин в видеообращении пожелал участникам успехов и объявил конкурс открытым.

После того, как спортсмены и судьи принесли присягу, мероприятие продолжилось концертной программой.

Отметим, что в BRICS Sports Games Kazan 2024 примут участие 3 000 спортсменов из 90 стран.

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Версия на азербайджанском языке Фото"BRICS Sports Games Kazan 2024" beynəlxalq multi-idman oyunlarının açılış mərasimi keçirilib

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