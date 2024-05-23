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Азербайджанские спортсменки сразятся на чемпионате Европы в Баку

Азербайджанские спортсменки сразятся на чемпионате Европы в Баку Шесть азербайджанских спортсменок испытают силы на проходящем в Баку чемпионате Европы U-23.
Индивидуальные
23 мая 2024 г. 10:12
Азербайджанские спортсменки сразятся на чемпионате Европы в Баку

Шесть азербайджанских спортсменок испытают силы на проходящем в Баку чемпионате Европы U-23.

Как сообщает Report, сегодня на ковер выйдут Эльнура Мамедова (53 кг), Жаля Алиева (57 кг), Нигяр Мирзазаде (65 кг) и Марзия Садыхова (72 кг).

Шахана Назарова (50 кг) и Рузанна Мамедова (59 кг), начавшие выступление с полуфинала, примут участие в утешительных встречах.

Ранее члены сборной Азербайджана завоевали 8 медалей. Зия Бабашов (63 кг), Хасай Гасанлы (77 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Нихад Гулузаде (60) завоевал серебряную, а Руслан Нуруллаев (72 кг), Рашад Мамедов (55 кг), Лачын Велиев (87 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) - бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdakı Avropa çempionatında bu gün Azərbaycanın 6 güləşçisi mübarizə aparacaq

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