Азербайджанские спортсменки сразятся на чемпионате Европы в Баку

Шесть азербайджанских спортсменок испытают силы на проходящем в Баку чемпионате Европы U-23.

Шесть азербайджанских спортсменок испытают силы на проходящем в Баку чемпионате Европы U-23.

Как сообщает Report, сегодня на ковер выйдут Эльнура Мамедова (53 кг), Жаля Алиева (57 кг), Нигяр Мирзазаде (65 кг) и Марзия Садыхова (72 кг).

Шахана Назарова (50 кг) и Рузанна Мамедова (59 кг), начавшие выступление с полуфинала, примут участие в утешительных встречах.

Ранее члены сборной Азербайджана завоевали 8 медалей. Зия Бабашов (63 кг), Хасай Гасанлы (77 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Нихад Гулузаде (60) завоевал серебряную, а Руслан Нуруллаев (72 кг), Рашад Мамедов (55 кг), Лачын Велиев (87 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) - бронзовые медали.