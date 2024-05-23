Представитель НОК: Визит американских тренеров по борьбе внесет вклад в развитие спорта

Визит американских специалистов по борьбе в Азербайджан внесет вклад в развитие спорта.

Визит американских специалистов по борьбе в Азербайджан внесет вклад в развитие спорта.

Как сообщает Report, об этом глава спортивного отдела Национального олимпийского комитета Гасанага Рзаев заявил на пресс-конференции.

Он сказал, что считает подобные проекты полезными для азербайджанского спорта.

"Они побывали в разных регионах Азербайджана. Каждый из них является специалистом в своем деле. Мы верим, что их визит в Азербайджан укрепит не только связи в спорте, но и дружеские отношения между двумя странами", - сказал Рзаев.

Председатель Ассоциации борьбы штата Арканзас Кристи Ман, находящаяся с визитом в Азербайджане по инициативе посольства США, сказала, что они наблюдали за учебно-тренировочными сборами в спортивных залах в различных регионах Азербайджана.

"Я побывала в спортивных залах, где провела беседы с опытными борцами. Была очень рада видеть девочек среди тренирующихся. Верю, что они смогут достичь больших успехов в будущем", - сказала Кристи Ман.

Отметим, что 14 специалистов из США по женской борьбе находятся с визитом в Азербайджане. В рамках визита, который продлится до 25 мая, они проведут мастер-классы для местных специалистов.