Гурбан Гурбанов стал чемпионом Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Как сообщает Report, в финале азербайджанский спортсмен победил Ислама Алиева (AİN).

Отметим, что сегодня другой азербайджанский борец Нихад Гулузаде (72 кг) стал обладателем серебряной медали, а Руслан Нуруллаев (72 кг) завоевал бронзу.

По итогам двух предыдущих дней в активе сборной Азербайджана 4 награды. Зия Бабашов (63 кг) и Хасай Гасанли (77 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета, а Рашад Мамедов (55 кг) и Лачин Валиев (87 кг) завоевали бронзовые медали.