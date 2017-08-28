Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров стал серебряным призером чемпионата мира - ОБНОВЛЕНО-4

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров стал серебряным призером проходящего в столице Венгрии Будапеште чемпионата мира.
Как сообщает Report, в финале 26-летний спортсмен проиграл чемпиону мира и Азии, японцу Наохише Такоте.
Применив прием вазари, японский дзюдоист сначала получил у соперника 1 очко, а затем, прибегнув к приему иппон, за 3 минуты 20 секунд одержал чистую победу - 11:0.
***19:12
Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ На проходящем в столице Венгрии городе Будапешт чемпионате мира азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров перешел в финал.
Как сообщает Report, в полуфинале 26-летний спортсмен, бронзовый призер Летних олимпийских игр в Рио-де-Жанейро одержал победу в поединке с узбеком Диорбеком Урозбоевым.
Сначала применив прием вазари, он отобрал у соперника 1 очко, а затем, воспользовавшись приемом иппон, за 2 минуты 10 секунд он одержал чистую победу - 11:0.
Его соперником в финале будет японец Наохиша Такота.
***16:26
Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров завоевал путевку в полуфинал проходящего в Будапеште чемпионата мира.
Как сообщает Report, в 1/4 финала 26-летний спортсмен одержал победу над чемпионом мира и Азии, серебряным призером Летних олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, казахстанцем Элдосом Сметовым.
За 30 секунд до конца поединка арбитр сделал Сметову третье предупреждение за неактивную борьбу и объявил Сафарова победителем.
В полуфинале азербайджанский спортсмен встретится с узбеком Диорбеком Урозбоевым.
Отметим, что сегодня вышедшие на ринг в весовой категории 48 кг азербайджанские дзюдоистки Лейла Алиева и Базаррагча Эрденебат прекратили борьбу, проиграв на первой же встрече.
***14:54
Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров завоевал путевку в 1/4 финала проходящего в Будапеште чемпионата мира.
Как сообщает Report, в 1/8 финала 26-летний спортсмен обыграл португальца Гонсало Мансинье.
Поединок длился 30 секунд. В 1/4 финала азербайджанский спортсмен встретится с казахстанцем Елдосом Сметовым.
Отметим, что сегодня вышедшие на ринг в весовой категории 48 кг азербайджанские дзюдоистки Лейла Алиева и Базаррагча Эрденебат прекратили борьбу, проиграв на первой же встрече.
***12:35
Сегодня в столице Венгрии Будапеште стартует чемпионат мира по дзюдо.
Как сообщает Report, в первый день будут бороться женщины в весовой категории 48 кг и мужчины в весовой категории 60 кг.
В данных весовых категориях Азербайджан представят 3 спортсмена. Из женщин Базаррагча Эрденебат присоединится к борьбе с 1/32, а Лейла Алиева - с 1/16 финала.
А в мужских соревнованиях в 1/16 финала выступит призер чемпионатов мира и Европы Орхан Сафаров.
48 кг
1/32 финала. Базаррагча Эрденебат - Александра Поп (Румыния)
1/16 финала. Лейла Алиева - Фуна Танаки (Япония)
60 кг
1/16 финала. Орхан Сафаров - победитель поединка Тапива Павари (Зимбабве)/Янислав Герчев (Болгария).
Отметим, что встречи начнутся в 12:00 по бакинскому времени. В целом Азербайджан представят 9 мужчин и 8 женщин.
Sport DepartmentАвтор новости
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