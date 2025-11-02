Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Индивидуальные
    • 02 ноября, 2025
    • 18:41
    Азербайджанские дзюдоисты примут участие в чемпионате мира среди ветеранов

    Азербайджанские спортсмены примут участие в чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов, который пройдет 3-7 ноября в столице Франции Париже.

    Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

    Страну на турнире будут представлять 34 спортсмена (33 мужчины, 1 женщина) в восьми возрастных категориях, команду возглавит главный тренер Фархад Раджабли.

    В чемпионате в целом ожидается участие 2 548 дзюдоистов из 67 стран.

    Женщины

    возрастная категория F6

    70 кг

    Зульфия Гусейнова

    Мужчины

    возрастная категория M2

    81 кг

    Эйваз Ахмедов

    100 кг

    Эльчин Ахмедов

    +100 кг

    Гурбан Мамедли

    Кянан Абдуллаханлы

    возрастная категория M3

    66 кг

    Вугар Бабаев

    Вугар Джафаров

    73 кг

    Ахмед Мамедов

    81 кг

    Эмиль Магеррамов

    Гейдар Алигейдаров

    90 кг

    Ровшан Багиров

    100 кг

    Валерий Фомин

    Талех Алиджанов

    возрастная категория M4

    60 кг

    Бабек Гаджиев

    Мансур Аббасов

    73 кг

    Вагиф Керимов

    Али Алибейли

    Ильхам Мамедов

    81 кг

    Рауф Фарзалиев

    Ильгар Алигейдаров

    90 кг

    Яшар Мурсалиев

    100 кг

    Эмиль Гусейнов

    Расул Султанов

    +100 кг

    Заур Багиров

    Эльчин Алекберов

    возрастная категория M5

    73 кг

    Анар Халилов

    90 кг

    Видади Казымов

    100 кг

    Мовлуд Миралиев

    возрастная категория M6

    100 кг

    Азер Аскеров

    +100 кг

    Габиль Гасымов

    возрастная категория M7

    90 кг

    Назим Алиев

    возрастная категория M8

    66 кг

    Вахид Азарпур

    73 кг

    Закир Керимов

    90 кг

    Фархад Раджабли.

    дзюдо чемпионат мира сборная Азербайджана
    Azərbaycan cüdoçuları veteranların dünya çempionatında iştirak edəcəklər

