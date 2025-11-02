Азербайджанские дзюдоисты примут участие в чемпионате мира среди ветеранов
- 02 ноября, 2025
- 18:41
Азербайджанские спортсмены примут участие в чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов, который пройдет 3-7 ноября в столице Франции Париже.
Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.
Страну на турнире будут представлять 34 спортсмена (33 мужчины, 1 женщина) в восьми возрастных категориях, команду возглавит главный тренер Фархад Раджабли.
В чемпионате в целом ожидается участие 2 548 дзюдоистов из 67 стран.
Женщины
возрастная категория F6
70 кг
Зульфия Гусейнова
Мужчины
возрастная категория M2
81 кг
Эйваз Ахмедов
100 кг
Эльчин Ахмедов
+100 кг
Гурбан Мамедли
Кянан Абдуллаханлы
возрастная категория M3
66 кг
Вугар Бабаев
Вугар Джафаров
73 кг
Ахмед Мамедов
81 кг
Эмиль Магеррамов
Гейдар Алигейдаров
90 кг
Ровшан Багиров
100 кг
Валерий Фомин
Талех Алиджанов
возрастная категория M4
60 кг
Бабек Гаджиев
Мансур Аббасов
73 кг
Вагиф Керимов
Али Алибейли
Ильхам Мамедов
81 кг
Рауф Фарзалиев
Ильгар Алигейдаров
90 кг
Яшар Мурсалиев
100 кг
Эмиль Гусейнов
Расул Султанов
+100 кг
Заур Багиров
Эльчин Алекберов
возрастная категория M5
73 кг
Анар Халилов
90 кг
Видади Казымов
100 кг
Мовлуд Миралиев
возрастная категория M6
100 кг
Азер Аскеров
+100 кг
Габиль Гасымов
возрастная категория M7
90 кг
Назим Алиев
возрастная категория M8
66 кг
Вахид Азарпур
73 кг
Закир Керимов
90 кг
Фархад Раджабли.