Азербайджанские дзюдоисты примут участие в чемпионате мира среди ветеранов

Азербайджанские спортсмены примут участие в чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов, который пройдет 3-7 ноября в столице Франции Париже.

Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Страну на турнире будут представлять 34 спортсмена (33 мужчины, 1 женщина) в восьми возрастных категориях, команду возглавит главный тренер Фархад Раджабли.

В чемпионате в целом ожидается участие 2 548 дзюдоистов из 67 стран.

Женщины

возрастная категория F6

70 кг

Зульфия Гусейнова

Мужчины

возрастная категория M2

81 кг

Эйваз Ахмедов

100 кг

Эльчин Ахмедов

+100 кг

Гурбан Мамедли

Кянан Абдуллаханлы

возрастная категория M3

66 кг

Вугар Бабаев

Вугар Джафаров

73 кг

Ахмед Мамедов

81 кг

Эмиль Магеррамов

Гейдар Алигейдаров

90 кг

Ровшан Багиров

100 кг

Валерий Фомин

Талех Алиджанов

возрастная категория M4

60 кг

Бабек Гаджиев

Мансур Аббасов

73 кг

Вагиф Керимов

Али Алибейли

Ильхам Мамедов

81 кг

Рауф Фарзалиев

Ильгар Алигейдаров

90 кг

Яшар Мурсалиев

100 кг

Эмиль Гусейнов

Расул Султанов

+100 кг

Заур Багиров

Эльчин Алекберов

возрастная категория M5

73 кг

Анар Халилов

90 кг

Видади Казымов

100 кг

Мовлуд Миралиев

возрастная категория M6

100 кг

Азер Аскеров

+100 кг

Габиль Гасымов

возрастная категория M7

90 кг

Назим Алиев

возрастная категория M8

66 кг

Вахид Азарпур

73 кг

Закир Керимов

90 кг

Фархад Раджабли.