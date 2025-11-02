Azərbaycan cüdoçuları veteranların dünya çempionatında iştirak edəcəklər
- 02 noyabr, 2025
- 18:18
Azərbaycan təmsilçiləri 3-7 noyabrda Fransanın paytaxtı Parisdə cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionatına qatılacaqlar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.
Ölkəni mundialda 8 yaş kateqoriyasında 34 idmançı (33 kişi, 1 qadın) təmsil edəcək. Veteranlardan ibarət komandaya baş məşqçi Fərhad Rəcəbli rəhbərlik edəcək.
Yarışda 67 ölkədən 2 548 cüdoçu mübarizə aparacaq.
Qadınlar
F6 yaş kateqoriyası
70 kq
Zülfiyyə Hüseynova
Kişilər
M2 yaş kateqoriyası
81 kq
Eyvaz Əhmədov
100 kq
Elçin Əhmədov
+100 kq
Qurban Məmmədli
Kənan Abdullaxanlı
M3 yaş kateqoriyası
66 kq
Vüqar Babayev
Vüqar Cəfərov
73 kq
Əhməd Məmmədov
81 kq
Emil Məhərrəmov
Heydər Əliheydərov
90 kq
Rövşən Bağırov
100 kq
Valeriy Fomin
Taleh Əlicanov
M4 yaş kateqoriyası
60 kq
Babək Hacıyev
Mansur Abbasov
73 kq
Vaqif Kərimov
Əli Əlibəyli
İlham Məmmədov
81 kq
Rauf Fərzəliyev
İlqar Əliheydərov
90 kq
Yaşar Mürsəliyev
100 kq
Emil Hüseynov
Rəsul Sultanov
+100 kq
Zaur Bağırov
Elçin Ələkbərov
M5 yaş kateqoriyası
73 kq
Anar Xəlilov
90 kq
Vidadi Kazımov
100 kq
Mövlud Mirəliyev
M6 yaş kateqoriyası
100 kq
Azər Əsgərov
+100 kq
Qabil Qasımov
M7 yaş kateqoriyası
90 kq
Nazim Əliyev
M8 yaş kateqoriyası
66 kq
Vahid Azarpur
73 kq
Zakir Kərimov
90 kq
Fərhad Rəcəbli.