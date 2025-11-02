İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan cüdoçuları veteranların dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    • 02 noyabr, 2025
    • 18:18
    Azərbaycan cüdoçuları veteranların dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Azərbaycan təmsilçiləri 3-7 noyabrda Fransanın paytaxtı Parisdə cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionatına qatılacaqlar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Ölkəni mundialda 8 yaş kateqoriyasında 34 idmançı (33 kişi, 1 qadın) təmsil edəcək. Veteranlardan ibarət komandaya baş məşqçi Fərhad Rəcəbli rəhbərlik edəcək.

    Yarışda 67 ölkədən 2 548 cüdoçu mübarizə aparacaq.

    Qadınlar

    F6 yaş kateqoriyası

    70 kq

    Zülfiyyə Hüseynova

    Kişilər

    M2 yaş kateqoriyası

    81 kq

    Eyvaz Əhmədov

    100 kq

    Elçin Əhmədov

    +100 kq

    Qurban Məmmədli

    Kənan Abdullaxanlı

    M3 yaş kateqoriyası

    66 kq

    Vüqar Babayev

    Vüqar Cəfərov

    73 kq

    Əhməd Məmmədov

    81 kq

    Emil Məhərrəmov

    Heydər Əliheydərov

    90 kq

    Rövşən Bağırov

    100 kq

    Valeriy Fomin

    Taleh Əlicanov

    M4 yaş kateqoriyası

    60 kq

    Babək Hacıyev

    Mansur Abbasov

    73 kq

    Vaqif Kərimov

    Əli Əlibəyli

    İlham Məmmədov

    81 kq

    Rauf Fərzəliyev

    İlqar Əliheydərov

    90 kq

    Yaşar Mürsəliyev

    100 kq

    Emil Hüseynov

    Rəsul Sultanov

    +100 kq

    Zaur Bağırov

    Elçin Ələkbərov

    M5 yaş kateqoriyası

    73 kq

    Anar Xəlilov

    90 kq

    Vidadi Kazımov

    100 kq

    Mövlud Mirəliyev

    M6 yaş kateqoriyası

    100 kq

    Azər Əsgərov

    +100 kq

    Qabil Qasımov

    M7 yaş kateqoriyası

    90 kq

    Nazim Əliyev

    M8 yaş kateqoriyası

    66 kq

    Vahid Azarpur

    73 kq

    Zakir Kərimov

    90 kq

    Fərhad Rəcəbli.

    cüdo veteran dünya çempionatı
    Азербайджанские дзюдоисты примут участие в чемпионате мира среди ветеранов

