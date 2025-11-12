Азербайджанские дзюдоисты будут участвовать в Гран-При в Хорватии

Азербайджанские спортсмены примут участие в турнире Гран-При по дзюдо в хорватской столице Загребе.

Как сообщает Report, в соответствии с календарем Международной федерации дзюдо соревнования продлятся с 14 по 16 ноября.

Азербайджан на этих соревнованиях представят 15 дзюдоистов (12 мужчин, 3 женщины) в 9 весовых категориях под руководством старшего тренера мужской национальной команды Роберта Кравчика и главного тренера женской сборной Амины Абделлатиф.

Среди мужчин выступят Гусейн Аллахъяров, Мурад Мурадлы (60 кг), Ислам Рагимов, Назир Талыбов (66 кг) , Ибрагим Алиев, Руфат Шовлятов (73 кг), Вюсал Галандарзаде (81 кг) , Аслан Коцоев, Вугар Талыбов (90 кг), Аждар Багиров (100 кг), Джамал Гамзатханов, Кянан Насибов (+100 кг). Среди женщин - Кёнуль Алиева (48 кг), Айдан Велиева, Гюльтадж Мамедалиева (52 кг).

Отметим, что в турнире, который продлится три дня, примут участие 398 спортсменов (230 мужчин, 168 женщин) из 49 стран.