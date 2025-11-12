İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Azərbaycan cüdoçuları Qran-Pri turnirində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    • 12 noyabr, 2025
    • 21:20
    Azərbaycan cüdoçuları Qran-Pri turnirində iştirak edəcəklər

    Azərbaycan cüdoçuları Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə Qran-Pri turnirində iştirak edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının təqviminə əsasən yarış noyabrın 14-dən 16-dək davam edəcək.

    Azərbaycan bu yarışda kişilərdən ibarət milli komandanın böyük məşqçisi Robert Kravçik və qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Amina Abdellatifin başçılığı altında ümumilikdə 9 çəki dərəcəsində 15 cüdoçu (12 kişi, 3 qadın) ilə təmsil olunacaq.

    Kişilər60 kq

    Hüseyn Allahyarov Murad Muradlı 66 kq İslam Rəhimov Nazir Talıbov 73 kq İbrahim Əliyev Rüfət Şövlətov 81 kq Vüsal Qələndərzadə 90 kq Aslan Kotsoyev Vüqar Talıbov 100 kq Əjdər Bağırov +100 kq Camal Qamzatxanov Kənan Nəsibov Qadınlar 48 kq Könül Əliyeva 52 kq Aydan Vəliyeva Gültac Məmmədəliyeva

    Qeyd edək ki, üç gün davam edəcək turnirdə 49 ölkədən 398 idmançı (230 kişi, 168 qadın) iştirak edəcək.

    cüdo qran-pri Xorvatiya
    Азербайджанские дзюдоисты будут участвовать в Гран-При в Хорватии

    Son xəbərlər

    22:25

    Azərbaycan klubu Çelenc Kubokundakı ilk matçında uduzub

    Komanda
    22:24

    FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Fransa klubuna məğlub olub

    Komanda
    22:11

    ABŞ Energetika Nazirliyi "Brent" neftinin qiyməti üzrə proqnozunu 68,76 dollara yüksəldib

    Digər ölkələr
    21:46

    Rubio G7-dən olan həmkarları ilə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    21:28

    Fidan: HƏMAS Qəzzada nizamlamaya hazır olduğunu nümayiş etdirir

    Digər ölkələr
    21:23
    Foto

    Dünya Bankı ilə kənd təsərrüfatı və suvarma sahəsində yeni layihə müzakirə olunub

    ASK
    21:20

    Azərbaycan cüdoçuları Qran-Pri turnirində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    21:16

    OPEC 2025-2026-cı illərdə neftə tələbatın artım proqnozunu saxlayıb

    Energetika
    20:51

    Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri təyyarə qəzası ilə bağlı son durumu müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti