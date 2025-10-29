Азербайджанские борцы, завоевавшие медали на чемпионате мира, вернулись на Родину

Азербайджанские борцы вольного стиля, завоевавшие 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет, который проходил в сербском городе Нови-Сад, вернулись на Родину.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев борцов встретили любители спорта, журналисты, родственники спортсменов и представители общественности.

Отметим, что Кянан Хейбатов (70 кг) завоевал золотую медаль, Хетаг Карсанов (125 кг) - серебряную, а Али Цокаев (86 кг), победив соперника из Грузии, стал обладателем бронзы.