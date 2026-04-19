    Азербайджанские борцы завоевали четыре медали на "Турнире чемпионов" в Анталье

    Индивидуальные
    19 апреля, 2026
    21:51
    Азербайджанские борцы завоевали четыре медали на Турнире чемпионов в Анталье

    Азербайджанские борцы завоевали четыре медали во второй день 28-го международного "Турнира чемпионов" U-20 в турецкой Анталье.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

    В соревнованиях по вольной борьбе Нурлан Агазаде (74 кг) завоевал бронзовую медаль. Выступавшие в весовой категории 87 кг Орхан Гаджиев и Абдуллах Гусейнов добавили в копилку сборной серебряную и бронзовую медали в греко-римской борьбе.

    В женской борьбе Эсра Мамедли (53 кг) взяла бронзу турнира.

    Азербайджанские борцы Международный турнир Федерация борьбы Азербайджана
    Antalyada keçirilən "Çempionlar" turnirində Azərbaycanın 4 güləşçisi medal qazanıb

