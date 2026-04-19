Азербайджанские борцы завоевали четыре медали на "Турнире чемпионов" в Анталье
Индивидуальные
- 19 апреля, 2026
- 21:51
Азербайджанские борцы завоевали четыре медали во второй день 28-го международного "Турнира чемпионов" U-20 в турецкой Анталье.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.
В соревнованиях по вольной борьбе Нурлан Агазаде (74 кг) завоевал бронзовую медаль. Выступавшие в весовой категории 87 кг Орхан Гаджиев и Абдуллах Гусейнов добавили в копилку сборной серебряную и бронзовую медали в греко-римской борьбе.
В женской борьбе Эсра Мамедли (53 кг) взяла бронзу турнира.
23:40
США захватили в Оманском заливе иранское судноДругие страны
23:14
Трамп заявил о "хороших шансах" на заключение сделки с ИраномДругие страны
22:55
В Премьер-лиге Азербайджана подведены итоги 28-го тураФутбол
22:38
Сильное землетрясение произошло у берегов СамоаДругие страны
22:08
Мюнхенская "Бавария" за четыре тура до конца Бундеслиги завоевала чемпионствоФутбол
21:51
Азербайджанские борцы завоевали четыре медали на "Турнире чемпионов" в АнтальеИндивидуальные
21:36
"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в центральном матче 33-го тура АПЛФутбол
21:24
Коалиция Радева лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
21:04