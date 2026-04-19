Азербайджанские борцы завоевали четыре медали на "Турнире чемпионов" в Анталье

Азербайджанские борцы завоевали четыре медали во второй день 28-го международного "Турнира чемпионов" U-20 в турецкой Анталье.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

В соревнованиях по вольной борьбе Нурлан Агазаде (74 кг) завоевал бронзовую медаль. Выступавшие в весовой категории 87 кг Орхан Гаджиев и Абдуллах Гусейнов добавили в копилку сборной серебряную и бронзовую медали в греко-римской борьбе.

В женской борьбе Эсра Мамедли (53 кг) взяла бронзу турнира.