    Antalyada keçirilən "Çempionlar" turnirində Azərbaycanın 4 güləşçisi medal qazanıb

    Fərdi
    • 19 aprel, 2026
    • 21:39
    Antalyada keçirilən Çempionlar turnirində Azərbaycanın 4 güləşçisi medal qazanıb

    Türkiyənin Antalya şəhərində 20 yaşadək güləşçilər arasında keçirilən "Çempionlar" beynəlxalq turniri davam edir.

    "Report"un Azərbaycan Güləş Federasiyasına istinadən məlumatına görə, yarışın ikinci günündə Azərbaycanın 4 güləşçisi fəxri kürsüyə yüksəlib.

    Sərbəst güləş yarışlarında Nurlan Ağazadə (74 kq) bürünc medala sahib çıxıb.

    Yunan-Roma güləşçilərinin mübarizəsində 87 kq çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayan Orxan Hacıyev gümüş, Abdullah Həsənov isə bürünc mükafat qazanıb.

    Qadın güləşində isə ölkəmizi təmsil edən Esra Məmmədli (53 kq) turniri üçüncü pillədə başa vurub.

    Nurlan Ağazadə Orxan Hacıyev Abdullah Həsənov Esra Məmmədli Azərbaycan Güləş Federasiyası Sərbəst güləş Yunan-Roma güləşi
    Азербайджанские борцы завоевали четыре медали на "Турнире чемпионов" в Анталье

