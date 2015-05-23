Азербайджанские борцы завоевали 3 медали в первый день турнира а Анталье

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В турецком городе Анталья стартовал 18-й международный турнир по греко-римской, вольной и женской борьбе среди молодежи, посвященный памяти Митата Байрака и Исмета Алтына. Как сообщает Report, в первый день турнира азербайджанские борцы завоевали 2 золотых и 1 бронзовую медали.

В соревнованиях вольных борцов Теймур Мамедов (66 кг) преодолел всех соперников. В финале он обыграл российского борца. Другой борец в том же весе Вургун Алиев занял 5-е место.

В греко-римской борьбе Нофель Бабаев (50 кг) победил всех соперников и завоевал золотую медаль турнира. Рухин Микаилов (66 кг) ограничился 5-м местом.

В соревнованиях среди девушек Алмаз Исмаилова (55 кг) поднялась на 3-е место почетного пьедестала.

Отметим, что турнир завершится 24 мая.