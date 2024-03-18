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Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на "Турнире чемпионов" в Анталье

Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на "Турнире чемпионов" в Анталье В турецкой Анталье прошел "Турнир чемпионов" в возрастной категории U-20.
Индивидуальные
18 марта 2024 г. 21:39
Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на Турнире чемпионов в Анталье

В турецкой Анталье прошел "Турнир чемпионов" в возрастной категории U-20.

Как сообщает Report, Азербайджан в соревнованиях представляли борцы вольного стиля и члены женской команды.

Наши спортсмены завоевали 10 медалей, в том числе 2 золотые, 2 серебряные, 6 бронзовых. Среди вольников под руководством старшего тренера Арифа Абдуллаева, тренеров Ровшана Гаджиева и Назима Алиджанова на пьедестал почета поднялись шесть членов сборной.

Муса Вердиев (65 кг) и Садиг Мустафазаде завоевали серебряные медали, Руслан Абдуллаев (61 кг), Рамик Хейбатов (70 кг), Анар Джафарли (92 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) - бронзовые. В командном зачете наша сборная заняла третье место.

Среди женщин-борцов, которые отправились на турнир под руководством старшего тренера Ровшана Умудова и тренера Солмаз Адиловой, Асмар Джанкуртаран (53 кг) и Рузанна Мамедова (62 кг) одолели всех своих соперниц и завоевали золотые медали, а Эльвина Керимзаде (55 кг) и Наргиз Самадова (55 кг) стали бронзовыми призерами. Этот результат также принес третье место в командном зачете.

Севиндж Юсибова представляла Азербайджан на турнире на уровне судейства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan güləşçiləri "Çempionlar" turnirində 10 medal qazanıblar

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