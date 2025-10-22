Азербайджанские борцы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали на чемпионате мира

Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медаль на проходящем в сербском городе Нови-Сад молодежном чемпионате мира (до 23 лет).

Как сообщает Repor", представитель Азербайджана Эльмир Алиев (55 кг) в финале победил российского спортсмена Алибека Амирова (UWW) со счетом 3:2 и стал чемпионом мира.

Руслан Нуруллаев (72 кг) в поединке за третье место одолел армянского борца Гаспара Тертеряна со счетом 3:1, завоевав бронзовую медаль.

Отметим, что ранее еще один представитель Азербайджана Зия Бабашов (63 кг) также стал чемпионом мира.