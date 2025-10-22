Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında 1 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblar
Fərdi
- 22 oktyabr, 2025
- 22:25
Azərbaycan yunan-Roma güləşçiləri Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatında 1 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblar.
"Report" xəbər verir ki, təmsilçilərimizdən Elmir Əliyev (55 kq) finalda rusiyalı Alibek Amirova (UWW) 3:2 hesabıyla qalib gələrək qızıl medala sahib çıxıb.
Ruslan Nurullayev (72 kq) isə üçüncü yer uğrunda görüşdə ermənistanlı Qaspar Terteryanı 3:1 hesabı ilə üstələyərək bürünc medal əldə edib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl güləşçilərimizdən Ziya Babaşov (63 kq) dünya çempionu olub.
Son xəbərlər
23:21
Gürcüstan və Slovakiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıbRegion
23:13
Bakıxanov qəsəbəsində zəncirvari qəza olubHadisə
23:02
KİV: Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketi ilə bağlı razılığa gəliblərDigər ölkələr
22:52
Mikayıl Cabbarov dünya çempionatında uğurlu çıxış edən Azərbaycan güləşçilərini təbrik edibFərdi
22:46
Litva hava məkanının pozulmasına görə Belarusa etiraz edibDigər ölkələr
22:38
Foto
Video
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" cari mövsüm əsas mərhələdə ilk dəfə məğlub olub - YENİLƏNİB-7Futbol
22:25
Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında 1 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblarFərdi
22:22
Tbilisidə 20-yə yaxın etirazçı saxlanılıbRegion
22:16